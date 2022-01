Aktsiad on muutunud enneolematult odavaks, kuid sinna investeerides tuleb arvestada mitme riskiga.

"Vene börsiindeksi viimaste kuude languse taga on puhtalt geopoliitiline risk ja välisinvestorite paanikas müük. Kohalikud investorid, keda on nüüdseks üle 17 miljoni inimese on pigem ostupoolel. Ma arvan, et turulangus oleks suurem ilma kohalike investorite toetuseta," sõnas Trigon Asset Managementi Venemaa fondi juhtiv Jelena Rozenfeld.