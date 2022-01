OTSE | Eesti ettevõtjad jagavad edulugusid konverentsil "Ringiga edasi"

Ringmajanduse ärimudelile üleminek hõlmab tervet ärikeskkonda - see puudutab erinevaid osapooli ning eeldab läbimõeldud protsesside disainimist ja juhtimist. Ringmajanduse põhimõtete kohaldamine tootmisprotsessides võib tunduda pikem tee, ent selleks, et minna edasi, on vaja astuda julgeid samme.