Hiigeltehing: Microsoft ostab maailma ühe suurima mängutootja

Activisioni aktsionärid saavad tehinguga korraliku boonuse: kui enne turu avanemist maksis mängutootja aktsia 65,4 dollarit, siis müügitehing toimub 95-dollarise hinnaga. See tähendab, et praegused aktsionärid saavad 45% preemiat. Activisioni aktsia hind on eelturul tõusnud seetõttu ka ligi 36%.