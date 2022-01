FOTO | Lasnamäe pensionär on külmkapi välja lülitanud ja hoiab toitu rõdul. Seeläbi säästab ta elektrit.

"Tänased ostud panen siia, sest on pakane. Liha on külmutatud. Kasti peale panen supi. Sel kuul on elektriarve palju väiksem, kuna hakkasin säästma," sõnas Nikolai RusDelfi ajakirjanikule. Kahjuks ei soovinud ta näidata energiat mitte tarbivat külmikut seestpoolt. Nikolai haige abikaasa lamab kodus. Nagu ta lisas, on probleemid meditsiinis palju olulisemad kui praegune kriis.

Korteris põleb lamp harva. Pere ei vaata ka televiisorit, kuna see põles hiljuti läbi ning nüüd kogutakse raha uue teleri jaoks. Nikolai viib oma riided Mustakivi keemilisse puhatusse, kus on odavam ja puhtam. „Täna panin viieks minutiks raadio käima, et kuulata uudiseid. Kaja Kallas tegi just poliitilise avalduse. Üldiselt on kogu see olukord rumalus. Poliitika on poliitika, majandus on majandus. Venemaal on elekter kümme korda odavam, miks mitte neilt võtta elektrit? Majanduskasum ei tohiks kokku puutuda poliitikaga.”