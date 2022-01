Rahvusvaheline uuring näitab töökohtade taastumist hotelli- ja restoraniäris

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 39 000 tööandjat 40 riigist, et teada saada, millised on alanud aasta esimese kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. Värbamisoptimism on kõrge kogu maailmas, Euroopa riikidest on plaanis enim uusi töökohti juurde luua Hollandis, Iirimaal ja Portugalis. Hotellide ja restoranide äri on igal pool taastumas, selles valdkonnas on taas kõrge värbamisplaan. Uuringust tuleb siiski välja, et suurettevõtted on riskialtimad uusi töökohti looma, väikesed organisatsioonid on oma tegemistes tagasihoidlikumad.

„Kui paljud ettevõtjad lootsid, et ülemöödunud aastal maailma tabanud kriis on pikas vaates lahendus tööturu ülekuumenemisele, siis tegelikult sai maailm vaid korraks jahutava dušši alla,“ märkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Täna oleme piltlikult öeldes jälle saunalaval ja temperatuur aina kasvab. Näeme seda ka Eestis, tööandjad ei saa jätkata vanaviisi. Neil on võimalus minna palgaralliga kaasa või leida nutikamaid lahendusi – automatiseerida, osta defitsiitseid teenuseid ekspertidelt sisse, kasutada projektipõhist renditöötajat. Paratamatult kõigile täiskohaga spetsialiste ei jagu. Tõenäoliselt ootab varsti ees pankrotilaine, mis on omal moel äraspidine, sest ettevõtjatel tööd ja tellimusi jätkuks, aga pole kedagi, kes neid täidaks,“ lisas Kaldra.