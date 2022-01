Kompromissi ei leitud: Keskerakond ja Reformierakond jätkavad energiakriisi teemal arutelusid homme

Peaminister Kallas ütles eile energiahindade kompenseerimise kohta, et kõigepealt peaks ootama kehtestatud meetmete mõju. "Kui me teeme midagi täiendavalt, siis me peame arutama-arvutama, sest see on maksumaksja raha. See võistlus on läinud juba väga pingeliseks – kes rohkem pakub. Tähtis on see, milles me kokku lepime ja millega valitsus välja tuleb," sõnas Kallas. Ta viitas, et tema soov on oodata kasvõi paar päeva, kuni uus toetusmeede on rakendunud – kas inimesed saavad abi või on inimesi, keda on vaja veel aidata. "Selleks on meil vaja andmeid," selgitas Kallas.