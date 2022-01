Võidurelvastumine. Hotellid tahavad oma töötajaid tagasi

Majutus- ja toitlustussektor on koroona põhjustatud kriisi piirangutest enim räsitud sektor. Üksikutel piirangutest vabadel hetkedel püütakse äritegevusest võtta maksimum. Eelmise aasta suvel tõi see kaasa ülepakkumise ja palgaralli: kõigil sektori ettevõtetel oli korraga vaja leida uued inimesed piirangute ajal koondatud töökohtadele.

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ütleb, et toitlustus- ja majutusvaldkonna tööpakkumiste arv kasvas hüppeliselt 2021. aasta mais ning püsib siiani kõrgel tasemel. See ei ole tavapärane, sest üldjuhul väheneb talvekuudel sektori tööjõunõudlus märkimisväärselt. Eilse seisuga oli cvkeskus.ee tööportaalis üle 700 toitlustus- ja majutusvaldkonna tööpakkumise – jaanuari esimese paari nädalaga on avaldatud rohkem tööpakkumisi kui möödunud aasta jaanuaris kokku. „Paljud tööandjad on tõenäoliselt teadlikult varakult värbamisega alustanud, et edestada konkureerivaid tööpakkumisi,” ütleb Auväärt. „Näeme eeldatavasti hooajatööde lisandumisega 2022. aastal valdkonnas tööpakkumiste rekordeid,” lubab ta.