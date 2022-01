Veskimägi: EstLink 3 toob kaasa võrgutasude tõusu

Kui alates Estlink 2 (650MW/320mln€) töösse panemisest Eleringi ja Fingridi poolt 2014. aasta veebruaris nappis ülekandevõimsust Eesti ja Läti vahel, siis alates eelmisest aastast on pudelikael seoses gaasi ja CO2 hinna kallinemisega ning neljanda Eesti-Läti ühenduse töösse panekuga liikunud pigem Eesti ja Soome vahele. Balti riikides asuvad elektrijaamad toodavad summaarselt elektri kallimalt ja kasvanud on surve Põhjamaade odavama elektri suuremaks impordiks Balti riikidesse. Küsitud, et miks neljas Eesti-Läti ühendus?

Esiteks, see on eeldus, et me saame vanad olemasolevad üle Valga Lätti minevad liinid rekonstrueerida, mis on vajalik ilma elektrisüsteemi suurde riski panemata rekonstrueerida. Teiseks, 2026 kui kõik Venemaa ja Valgevene ühendused lõikame läbi, siis kukub hetkel ca 1000MW-lt 1600MW-le kasvanud ülekandevõimsus Lätiga 1000MW’le tagasi. Kolmandaks, see liin avab Lääne-Eesti ja saarte, sh Läänemere taastuvenergia potentsiaali. Ühesõnaga, seda liini vajame nii sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopaga kui elektritootmise edendamiseks Eestis.

Kindlasti on strateegiliselt olnud meie viimaste aastate fookus sünkroniseerimise projektid. See on ca 300mln€ projekte + kogu elektrisüsteemi võimekuse kvalitatiivne tõstmine. Mida me teeme nüüd Soome suunal?

EstLink 3



Elering on ehitanud koos Fingridiga kaks Eesti-Soome ühendust ja me oskame ühendusi ehitada. Samas ühenduse ehitamine on väga kallis ja see läheb võrgutasusse, mille kõik tarbijad peavad maksma kinni. Teatavasti oli peale Estlink2 valmimist suur nurin võrgutasude osas, elektrihind kukkus tänu sellele oluliselt (veel 2020 oli aasta keskmine 33€/MWh), et olime osa Soome elektriturust, võrgutasu tõusis aga olematul määral 11,34’lt 12,83€/MWh-st.