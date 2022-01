Villigu asemel saab järgmiseks Asutajate Seltsi presidendiks Kaidi Ruusalepp

Ruusalepa sõnul on Seltsi ülesanne hoida Eesti iduettevõtete asutajad aktiivse kogukonnana ja muuta Eesti kasvuettevõtete jaoks parimaks keskkonnaks maailmas. "Meie käest on Eesti riigi juhid küsinud, kas Eesti on hea koht globaalse haardega ettevõtete asutamiseks ja kasvatamiseks. Jah, on hea koht, aga hea pole piisav. Me tahame, et ta oleks maailma parim. Suured ja olulised muudatused on aastate jooksul ära tehtud, aga parimaks tuleb saada ka kriitilistes detailides. Eesti iduettevõtted on kasvanud eksponentsiaalselt - nii käibelt kui töötajate arvult. See tähendab, et me peame riigina suutma olla atraktiivsed nii 10 töötajaga veel ärimudelit testivale kui ka 5000 töötaja ja miljardilise käibega ettevõtetele. Peame riigina jätkuvalt nägema uutes trendides nagu Web3 rohkem võimalusi kui ohte ja ka riigi haridussüsteem peab suutma leevendada kasvavat talentide nälga," rääkis Ruusalepp tulevikust.