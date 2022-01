Börsimõtteid hauv Eesti firma ehitab Lõuna-Koreasse suure vesinikutehase

Elcogeni tehas kerkib tuumajaama koosmõjul vesiniku tootmise kompleksi Uljinis, mis asub Korea suurima tuumaelektrijaama Hanuli lähistel. Tahkoksiidse elektrolüüsi tehnoloogia võimaldab toota vesinikku madalamate kuludega kui teised tänapäeval eksisteerivad vesinikutehnoloogiad, kasutades selleks tuumaelektrijaama jääksoojust. Tuumajaama koosmõjul vesiniku tootmiskompleks on osa Korea ambitsioonikast vesinikuühiskonnale ülemineku plaanist.

Elcogen on 2001. aastal asutatud vesinikutehnoloogia ettevõte, mis arendab ja toodab maailma tõhusaimat kütuseelemendi- (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogiat, mida kasutatakse olme-, äri- ja tööstusrakendustes. Elcogeni kütuseelemendi tehnoloogia võimaldab toota laialdaselt ja tõhusalt heitevaba energiat ning rohelist vesinikku. Hetkel varustab Elcogen enam kui 60 üle maailma paiknevat äriklienti. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas.

Elcogen on börsimõtetega mänginud

Eelmise aasta kevadel selgus, et Elcogenil on plaanis börsilt raha kaasata, täpsemalt oli eesmärk minna suve alguses Londoni börsile. Too hetk jäid börsiplaanid siiski katki.