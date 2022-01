Suured elektriarved on pannud inimesi korralisest autohooldusest loobuma

Topauto vanemhooldusnõuniku Dan Mustjatse kinnitusel on viimasel paaril nädalal laekunud hulgaliselt kõnesid, kus inimesed soovivad oma regulaarset autohooldusaega muuta ning selle kevadesse jätta.

„Alates aasta algusest on Topauto hoolduses vabanenud arvestatav hulk aegu, mis pole tavapärane. Täiesti arusaadavalt on inimesed mures oma elektriarvete pärast, ent auto pikemalt hooldamata jätmine ei pruugi olla kõige mõistlikum, sest see võib tulevikus tuua kaasa kopsakaid lisakulusid," selgitas Mustjatse.

Mustjatse sõnul tuleks kindlasti õigel ajal vahetada mootori- ja käigukastiõli, pidurisüsteemi osi ning samuti ei tasu eriti talvisel ajal jätta vahetamata kulunud talverehve.

„Maksimaalselt tohiks auto korralist hooldust edasi lükata mitte rohkem kui kuu, vastasel korral võib probleeme tekkida näiteks liisingu tingimustega, hiljem võib probleeme olla tagasiostu ja garantiitingimuste täitmisega," ütles Mustjatse.

Kui auto ostmine liisinguga on tavapärane praktika, siis aina rohkem küsitakse autosalongidest järelmaksu hooldusele ning antud varianti soovitab kasutada ka Mustjatse. Inbank tõi 2020. aasta sügisel autokaupmeeste juures turule Indivy makselahenduse, mis võimaldab tasuda sõiduki hoolduse eest alles järgmisel kuul või igakuiselt võrdsete osamaksetena ilma lisakulude ja intressita.

„Indivy makseviis on lõpptarbijale krediidivaba toode, mida eelistavad teeninduse eest tasumiseks kasutada need kliendid, keda niiöelda traditsiooniline järelmaks ei ole siiani kõnetanud. Fakti, et kliendid on Indivy makselahenduse hästi vastu võtnud, kinnitavad ka numbrid - lepingute arv on autosektoris kasvanud 126% ja maht 118% võrreldes eelnenud aastaga," rääkis Inbanki sõidukite finantseerimise äriüksuse juht Margus Kastein.