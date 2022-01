Uus-Järveküla elurajooni ehitus läheb maksma 34 miljonit eurot

Invego juht Kristjan-Thor Vähi lausus, et heitlikes turutingimustes tegi NOBE parima pakkumise. Varem on kaks firmat koostööd teinud Tiskreoja, Tabasalu Kodu ja Luccaranna elurajoonide ehitamisel.

Uus-Järvekülla rajatakse kokku 149 ridaelamukodu ja 16 paarismajakodu. Ehitustöödega on kavas alustada käesoleva aasta kevadel, esimesed kodud valmivad aasta hiljem 2023. aasta kevadel. Elurajoon valmib lõplikult 2024. aasta jooksul.

"See on meie fondi esimene investeering elukondliku kinnisvara arendamisesse Eestis, mistõttu jälgime iga verstaposti erilise huviga. Projekti kulg on siiani täpselt plaanidega kooskõlas ja see teeb rõõmu," lisas EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Uus-Järveküla elurajooni projekteerib PIN Arhitektid. Ridaelamukodude hinnad algavad 269 900 eurost.

EfTEN Capital on suurim ärikinnisvarafondide valitseja Balti riikides. EfTEN Capitali hallatavate varade maht on 1 miljard eurot ning kokku juhib EfTEN Capital seitset kinnisvarasse investeerivat fondi. Ettevõttel on esindused kõigis kolmes Balti riigis ning kokku töötajaid üle 50 inimese.

Invego on Eesti juhtiv terviklike elurajoonide arendaja, kelle käe all on valminud Uus-Järveküla läheduses asuv Vana-Peetri elurajoon ning hetkel on valmimisel Tiskreoja, Tabasalu Kodu ja Luccaranna elurajoonid.