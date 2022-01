Kõrged energiahinnad on vaid piisk kinnisvaraturu kuumale kerisele

„Kui pakkumine suureneb sadakond korterit, siis täna on see pigem piisk kuumale kerisele, mis absorbeerub kiiresti,” ütles kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Arvamusi on samal ajal erinevaid. Eelmisel nädalal kirjutas Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder, et kinnisvarahinnad võivad energiahindade tõusu tõttu kauaks praegusele tasemele jääda. Üheks põhjuseks peab ta just müügile jõudvaid investeerimis- ja üürikortereid.

„Kui seni hoidsid paljud varaomanikud teist või kolmandat korterit nn tagataskus, et seni väldanud hinnatõusust maksimaalset võtta, siis nüüd on oodata turule üha rohkem pakkumisi,” märkis Teder.