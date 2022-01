BBC rahastus väheneb. Sinu lemmiksarjad võivad tulevikus kaduda

Davie lükkas tagasi idee, et tarbijate tellimused peaksid asendama sellega avaliku sektori rahastamist. "Kui püüate teenindada tellimusbaasi ning oma äriplaani ellu viia, siis uskuge mind - ma olen juhtinud äriettevõtteid, kus olukord on täiesti erinev," ütles ta Raadio 4. "Sest äkki oled sa seal selleks, et teenida kasumit ja saada tulu konkreetsele publikule." Davie ütles siiski, et tal on hea meel, et BBC rahastamistase on kindel. "Ma ütleksin, et kuue aasta pikkune kindel sissetulek - nagu te teate, et meediaturg liigub nii kiiresti - on meie jaoks väga oluline," ütles ta BBC Raadio 4.