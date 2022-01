Krüptorahade kauplemisplatvormi Binance juht ja asutaja Changpeng Zhao on kerkinud samasse liigasse Bill Gatesi, Mark Zuckerbergi, Warren Buffetti ja Carlos Slimiga, selgub Bloombergi miljardäride indeksist. See on esmakordne kui finantsportaal on 44aastast Zhaod edetabelisse reastanud.