Norra hüdroelektrijaamade juht: polnud nii, et Eesti poleks mind väärtustanud, olin lihtsalt uudishimulik

„Lugeja võib mõelda, mida see 20 aastat eemal olnud skandinaavlane Eesti asjadest teab. Tean tegelikult rohkem, kui arvata võib: mul on siin sugulased ja vanad sõbrad, kes on praegu poliitikas,” ütleb 18 aastat Rootsis elanud ning viimased kaks ja pool aastat Põhja-Norras Bodø lähedal töötanud ja elanud Liina Veerme (40).

Eesti keelt räägib ta aktsendiga. „Siin Norras ma olen rootslane. Kui inimesed räägivad, et „Rootsis tehakse nii”, siis vaadatakse minu poole,” ütleb Veerme. Ka rootsi keelt räägib ta aktsendiga, mistõttu paljud rootslased arvavad, et ta on soomlane.

Sündinud on Põhja-Norra suurima hüdroenergiatootja Salten Kraftsambandi juht hoopis Hiiumaal.