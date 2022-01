Selveris tagab jätkuvalt enam kui neljasajale tootele püsivalt soodsa hinna

„Alustasime juba 2019. aasta sügisel kampaaniaga. Püsivalt soodsad hinnad, et pakkuda pikemaajalist hinnastabiilsust põhilisematele toidu- ja tööstuskaupadele. Kampaania eesmärk on pakkuda kindlustunnet ja garantiid, et harjumuspärane ostukorv maksaks ootuspärast hinda. Täna on nõudlus selliste toodete järele kasvanud, mistõttu lõime ka e-Selverisse eraldi kategooria, kus on võimalik tootevaliku ja hindadega tutvuda," selgitab Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.