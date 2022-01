ABB on teist aastat järjest tootmissektori ihaldusväärseim tööandja

„Meil on heameel tõdeda, et ABB on tööturul tänu meie klientide ja partnerite tagasisidele ning töötajate pingutustele endiselt üks hinnatumaid tööandjaid,“ märkis ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. „Tänasel tööjõuturul on kõige olulisem töötaja väärtustamine ja töötajakogemuse prioritiseerimine terve töösuhte vältel, kuna just inimesed on ettevõtte suurim väärtus. Tootmisettevõttes on esmatähtis töötajate ohutus ning kaasaegsete töötingimuste pakkumine alates tipptasemel tehnoloogiast, mugavatest tööriietest ja isikukaitsevahenditest kuni kvaliteeti ja koostööd soosivate töö- ja puhkeruumideni.“