Taani firma kaasab 150 000 kuni 500 000 eurot. Foto: Frank Sorge, imago images/Scanpix

Taani tehnoloogiaettevõte Lendino kaasab Funderbeamis kuni pool miljonit eurot, et arendada oma tarkvara teenust ning laiendada kohaololu Euroopa turgudel. Seni on rahakaasamine edenenud visalt: novembris privaatse ringina alguse saanud kampaania käigus on minimaalsest summast kokku kogutud kolmandik.