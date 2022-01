Moldova parlament kuulutas gaasikriisi tõttu välja eriolukorra

Sellesisulise ettepanekuga esines varem Moldova peaminister Natalia Gavrilița. Parlamendi tänasel eriistungil põhjendas ta eriolukorra väljakuulutamise vajadust sellega, et „on olemas reaalsed riskid riigi energiajulgeolekule”. Gavrilița teatas, et ettevõte Moldovagaz ei ole suutnud saavutada Vene gaasimonopoliga Gazprom kokkulepet jaanuari eest ettemakse edasilükkamiseks. See oleks tulnud teha täna.

Moldovagaz on saanud hoiatuse, et Gazprom jätab omale õiguse peatada gaasitarned, kui jaanuari eest ettemakset ei tule. Lepingu järgi pidi Moldovagaz tänaseks ära maksma detsembri gaasiarve. See maksti ära 14. jaanuariks. Lisaks sellele pidi Moldovagaz tänaseks tegema 50% ulatuses ettemaksu jaanuari eest summas 63 miljonit dollarit. Moldovagaz on sellest ära maksnud 38 miljonit dollarit.