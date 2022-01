Tallinna börs jätkas langustrendi

Balti põhinimekirjas kõige edukam aktsia oli täna Ekspress Grupp , tõustes 2,41% ja tehes käibeks 4802 eurot. Ekspress grupp on olnud üleüldse väga edukas kogu möödunud aasta, tõustes 96,23%. Kui tead või vähemalt arvad teadvat, millistest aktsiatest saavad tänavuse aasta tähed, siis tule osale Ärilehe Suures 2022. aasta ennustusmängus , kus võitjat ootab 1000 eurot puhtalt kätte.

First North lisanimekirjas paistis suurima langusega silma K2 LT, langedes 3,78%. Talle järgnesid Hagen Bikes(-2,49%) ja ELMO Rent(-2,46%). LHV uudis, kus teatati, et TextMagicu aktsia on üle hinnatud, avaldas mõju ka börsil. Aktsia langes täna 0,66%.