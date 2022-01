Selveri äriarvestuse juht hinnatõusust: joogipiima hind oligi juba ebamõistlikult madal

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et tootjahindade tõusu saab tarbija huvides veidi kinni hoida, aga mitte kaua. Juba praegu kaupmehele teadaolevad muutused realiseeruvad märtsis-aprillis.

"Ma olen mõnevõrra pessimistlik nende signaalide osas, kus öeldakse, et see inflatsioon, mis näiteks toidukaupades jõudis kuue protsendini aasta viimasel kuul ja kogu hinnaindeksi näitaja detsembris oli 12 protsenti, et see võiks juba kevadel ja suvel pöörduda olulisele langusele. Mina nii optimistlik ei ole," lausus Anderson.

Anderson tõi näiteks joogipiima ja ütles, et selle hind oligi ebamõistlikult madal arvestades, mis hinnaga seda kokku osteti.

"Protsent on kõrge - 30, aga kui maksta 50 sendi asemel 69 senti kilepiima eest, kas see on imetabaselt palju? Vastus on ei," märkis ta.

"Kui me värskete toiduainete tootegruppides võtame viimaste päevade seisu, ja üritame sealt hindade kasvu välja arvutada, siis ega eelmisest aastast enam midagi odavamalt peaaegu et ei saa. Siiski on mõned puuviljad ja importtooted, mis ei näita hinnalipikul tõusu, näiteks banaan," lisas Anderson ERR-le.