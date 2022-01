"Veeõnnetusega kaasnenu on täielik košmaar. On selge, et PZU kindlustus katsub igal võimalusel kulu hüvitamist vältida ning see on ebanormaalne," rääkis uue kodu omanik Tõnis, kes on viimastel kuudel pidanud elama justkui õudusunenäos.