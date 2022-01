Uuring: tööjõupuudusel lahkuvad Eestist kohalikud tehnoloogiaettevõtted

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kaardistuse eesmärgiks on mõista, mida saab Eesti riigina teha, et hoida tehnoloogiaettevõtete peakontoreid Eestis ning et iduettevõtted siit ei lahkuks. “Meie huvi on hoida ettevõtteid Eestis, et inimestel oleks atraktiivsed töökohad ja võimalus end teostada. Muidugi tähendavad kohalikud ettevõtted ka otsest tulu riigile läbi tööjõumaksude ning kaudset tulu tänu ettevõtluskeskkonna paranemisele, mis lihtsustab uute ettevõtete rajamist ja investorite kaasamist ning tekib positiivne mõjuring, mis aitab ettevõtetel kodumaal kiiresti kasvada,” sõnas Peeterson.