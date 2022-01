Venemaa keeld viis krüptoturu langusesse

Krüptovaluutasi koondav coinmarketcap.com’i andmetel pole TOP 100 mitte ühtegi rohelises münti. Bitcoini ja peamiste müntide, nagu ethereum, Binance BNB, solana, cardano ja XRP on järsult langenud, pühkides ligi 200 miljardit dollarit krüptoturult vaid 24 tunni jooksul. Tänase seisuga on kogu krüptoturg võrreldes novembris saavutatud tipuga kaotanud 1,2 triljonit dollarit, vahendas oltnews.

Järsk langus on tingitud sellest, et aktsiaturud üle maailma on languses ja ka tehnoloogiaktsiatest pungil Nasdaq 100 näitas investoritele punast. Teise põhjusena saab välja tuua Venemaa keskpanga ettepaneku, mis avaldati neljapäeval, kus teatati soovist keelata krüptovaluutade kasutamine ja kaevandamine. Venemaa on üks maailma juhtivaid bitcoini kaevandamise riike, vahendas Reuters.