Sakslased peavad e-residentsust turvaliseks ning paindlikuks digilahenduseks

Eesti suursaatkonnas Berliinis anti sel nädalal üle 5000. Eesti e-residendi digitaalne isikuttõendav dokument. Sellega sai Saksamaast juba neljas riik, kus on väljastatud üle 5000 e-residendi kaardi. Kokku on Eesti e-residente 177 maailma riigi kodanike hulgas. Sakslaste hulgas on e-residentsus populaarne, sest annab ligipääsu Eesti turvalistele ja kaugteel kasutatavatele digilahendustele.