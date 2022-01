Ettevõtjad: ootame kahju hüvitamist ja viivitamatult piirangute muutmist

Energiakriis on võimendanud ettevõtete koroonakriisi kannatusi, seisab EVEA pöördumises. Kui pandeemiapiirangud on võtnud paljude sektorite ettevõtjatelt sissetuleku, siis energia hinnaralli on samal ajal tõstnud kulud lakke. Energiahindade kasvul on laastav mõju ettevõtlussektorile: lisaks turismi- ja meelelahutussektorile surub see põlvili ka tootmis-, teenindus- ning põllumajandusettevõtted.