Täna õhtul jagatakse Eestis startup auhindu ning seetõttu võttis Delfi Ärileht ette investor Ragnar Sassi ning asutaja ja äsja ka ingelinvestorina tegutsema asunud Triin Kase, et vaadata tagasi möödunud aastale, aga ka piiluda ka tulevikku. Eesti idufirmade maastik on aina põnevam.

Sass ja Kask räägivad, et Eesti ei tohi jääda maha Web3 rongist, sest selle taga on tulevikuärid.