Eile jõudsid Keskerakond ja Reformierakond kokkuleppele energia hinnatõusu leevendamise täiendavates meetmetes, millega kehtestatakse kodutarbijatele elektri- ja gaasi hinnalagi ja viiakse nulli äritarbijate elektri võrgutasu. Hinnalagi kodutarbijatele on 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kWh. Tarbija ise ei pea midagi tegema ning elektrimüüja edastab arve, kus on maha arvestatud hinnalage ületav osa. Kuidas see korteriühistuid puudutab?