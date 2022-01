Foto: Delfi

Üksikud rahustavad sõnumid, nagu energiahüvitiste lisameetmed, võivad ju mõneks ööks rahulikuma une tuua, aga pikemas plaanis on Eesti olukord ilmselt kõige hullem viimase kahekümne aasta sees. Kui "kobarkäkk" on juba laialt käibesse tulnud sõna, siis "kobarkriis" veel mitte. Aga just kobarkriisiga me silmitsi oleme, kirjutab Sharpminderi blogi.