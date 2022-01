VIDEO | Jabur õnnetus! Pargitud auto tahtis peremehele poodi järgneda

Parklates tuleb ikka ette, et unustatakse seisupidur peale panna või pole see töökorras ning sõiduk veereb oma kohalt. "Kui tavaliselt on need seotud juhi otsese tegevuse või tegevusetusega, siis videos nähtav olukord on küll ainulaadne, mida mina pole oma pika karjääri jooksul kohanud," rääkis ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Ka autoomanik ise ei osanud juhtunut selgitada, öeldes vaid, et mingil põhjusel hakkas auto liikuma ja veeres poe klaasustest sisse.

ERGO hüvitas antud juhtumi kahju, mis ulatus koguni 6500 euro suuruseks.

„Inimestele võib tunduda, et parklates liiklemine endast suurt ohtu ei kujuta, kuna ala on väike ja kiirused reeglina madalad. Statistika aga näitab, et just parklates on suurim risk liiklusõnnetusse sattuda," sõnas Lepvalts.

Enamus juhtumitest moodustavad kergemad plekimõlkimised, kus kiirustades või halva nähtavuse tõttu teisele sõidukile otsa tagurdatakse. Suuremaid õnnetusi, kus kannatada saavad ka inimesed, on parklates õnneks väga vähe või üldse mitte.

Parklakahjude suur osakaal vaatab vastu kogu Eesti turult. Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt registreeriti mullu Eestis 33 200 liikluskindlustuse juhtumit, millest 39 protsenti moodustasid parkimisõnnetused kogukahjuga 14 miljonit eurot. Keskmine parkimisõnnetuse liikluskindlustuse kahju oli 1078 eurot.

Selleks, et parklates avariidesse sattumist vältida, tuleks olla tähelepanelik ja kannatlik. „Tihti juhtuvad õnnetused pimeda ja sompus ilmaga, kus nähtavus on halb. Seetõttu tuleks enne manööverdama asumist veenduda, et autoaknad, -peeglid ja -kaamerad poleks udused või jäätunud. See võib võtta mõne lisaminuti, aga seda pole sugugi palju, kui see aitab vältida õnnetusse sattumist, mis toob kaasa kordades ajamahukamaid sekeldusi," rääkis Lepvalts.

Paraku on üsna levinud ka see, et parkimiskahju põhjustaja lahkub sündmuskohalt. „Seda ei tohi aga kindlasti teha. Kui kannatada saanud sõiduki juhti kohapeal ei ole, siis tuleb helistada politseisse ja juhtum registreerida. Ainult nii saab olla kindel, et kannatanu sõidukile tekkinud kahju hüvitamine kulgeb probleemideta ja ka põhjustajal endal ei ole vaja karta tagasinõuet sündmuskohalt lahkumise tõttu. Ei tasu unustada, et tihtipeale on õnnetusel pealtnägijaid või jääb see turvakaamera pildile," selgitas ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht.