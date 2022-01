Eratarbijad saavad võimaluse sõlmida uut laadi odavamaid elektrilepinguid

Paljud inimesed ootavad, et elektri börsihind langeks ja siis saaks selle kiiresti madalal tasemel fikseerida. Kevadsuvel on oodata pakkumiste lainet, et kliente meelitada. Samal ajal valmistatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eestvedamisel ette seadusemuudatusi, mis võimaldavad klientidele pakkuda pikemaid lepinguid ja müüjatel kliente endaga palju tugevamalt siduda. Kas suur osa turgu lukustatakse?

„Jaemüügi turu arengule oleks kindlasti kahjulik, kui selline seadusemuudatus tooks pikemaajaliselt kaasa liikuvuse veelgi suurema vähenemise ja suure osa tarbijate lukustamise ühe elektrimüüja juurde,” ütleb Elektrumi juht Andrus Liivand. Ta meenutab, et enne elektrituru avamist oli võimas monopol Eesti Energia, ja kuigi elektripakkujat vahetada ei ole ka vahepeal olnud eriti lihtne, siis nüüd võib selles vallas tulla oluline tagasilangus. Ehkki müüa saab ka kellegi teise toodetud rohelist energiat, on eelis neil, kel endal tootmine olemas või planeeritud.