UUS IPO: tänasest saab märkida kasvuambitsiooniga Airoboti aktsiaid

“Airobot eesmärk on muuta korterite ja kontoriruumide sisekliima võrreldavaks puhta Lõuna-Eesti metsaõhuga,” kirjutab Airoboti juhatuse liige Heiki Aulik. Selleks kasutab ettevõte teadlaste koostöös arendatud õhuanalüütikat ja -automaatikat, mis tagab ettevõtte sõnul toodete autonoomsuse ja vähese hooldusvajaduse.

Avalikult pakutakse kuni 130 785 aktsiat. Kui pakkumise vastu on suur huvi ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Airobotil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 20% võrra ehk kuni 156 942 aktsiani. Kui pakkumise aktsiad märgitakse investorite poolt ära, moodustavad pakkumise aktsiad Airoboti aktsiakapitalist 5,26% ning ülemärkimise korral 6,25%.

Auliku sõnul kasvab Airobot kiirelt ja lähiajal on plaanis tulla turule uute toodetega ja liikuda uutele turgudele. “Aktsiate pakkumise ja Nasdaqil kauplemisele võtmisega soovime seda kasvulugu jagada ka kõigi märkijate ja tulevaste investoritega.”

Pakkumise eeldatav tulu on 650 000 eurot ning pakkumise mahu suurendamise korral kuni 780 000 eurot. Ühe aktsia hinnaks on 4,97 eurot, millest 0,10 eurot moodustab nimiväärtuse ja 4,87 eurot ülekursi. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Olulised kuupäevad



24. jaanuar 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus

4. veebruar 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp

7. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine

9. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine

10. veebruar 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

Airobot kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna laiendamiseks, tootmismahtude suurendamiseks ja tootearenduse investeeringuteks aga ka uutele turgudele sisenemiseks, keskendudes lähiaastatel Rootsi, Taani, Soome ja Poola turule.

Taani puhul on ettevõtte sõnul tegu väga teadliku turuga, kus klientide jaoks on oluline kvaliteet ning hinnatundlikkus on Balti turgudest väiksem. Olulised turud on tulevikus ka Soome, Saksamaa ja teised Kesk-Euroopa riigid nagu Austria ja Šveits, aga ka Ühendkuningriik ja Kanada.

OÜ Airobot on 2013. aastal asutatud sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on ettevõtte sõnul tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airobot Grupi põhitooteks on nutikad ventilatsiooniseadmed, mis loovad kodudesse tervisliku sisekliima.

Seadmete müügiga on tegeletud veidi üle kolme aasta, millest viimasel aastal on selleks kaasatud ka müügiinsener. Tänaseks on Airobot Grupp müünud üle 500 ventilatsiooniseadme.