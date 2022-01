Saksa publitsist Vene gaasist: enamiku sakslaste jaoks on otsustav oma rahakott, mitte teiste rahvaste vabadus

Müller-Voggi sõnul räägivad Läänes kõik, et Venemaa maksab Ukrainasse sissemarssimise eest kallist hinda, aga ei Berliin, Pariis ega Brüssel ütle täpselt, milline Lääne vastus peaks välja nägema. Ameeriklastega on asi selgem. Esimene asi, mis ameeriklastel pähe tuleb, on gaasitoru Nord Stream 2 mitte kasutusele võtmine. Müller-Vogg märgib, et ameeriklaste jaoks on asi lihtne, sest nad ei ole Vene gaasist sõltuvad.

Saksa liidukantsleri jaoks oli aga gaasitoru kuni viimase ajani puhtalt „eramajanduslik projekt”, millega tuli ümber käia „täiesti mittepoliitiliselt”, kirjutab Müller-Vogg. Olaf Scholz on tooni muutnud ja ütleb, et tuleb maksta kallist hinda ja kõik on arutluse all, kui tuleb sõjaline sissetung Ukrainasse. Siiski on Scholz vältinud Venemaa Ukrainasse sissetungi ja Nord Stream 2 sidumist.

Müller-Vogg märgib, et seda ei tee ka välisminister Annalena Baerbock, kuigi rohelised on Nord Stream 2 suhtes alati kriitilisemad olnud kui sotsiaaldemokraadid. Hiljutisel visiidil Moskvasse ütles Baerbock Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile, et Venemaa sissetung Ukrainasse ei jää tagajärgedeta ka Nord Stream 2 jaoks, aga Baerbock andis Müller-Voggi sõnul endast parima, et vältida selget ähvardust.