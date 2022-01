Maailma 11 parima tööandja hulka kuulub tänavu ka Eestis tegutsev ettevõte

Tunnustuse aluseks on personalijuhtimise strateegia ja praktika ning organisatsiooni panus töökeskkonna üldisesse arengusse maailmas.

Sandra Daukšienė, Philip Morris Baltic inimeste ja sisekultuuri osakonna juht ütles, et tunnustus on sel aastal iseäranis tähtis just seetõttu, et näitab organisatsiooni võimekust tagada oma töötajate heaolu hoolimata keerulistest aegadest.

Üks Philip Morris'e personalijuhtimise alaseid initsiatiive, mis eraldi ära märgiti, oli uuendatud tulemuste hindamise protsess. "Saavutused ja tulemusjuhtimine on meie töötajate jaoks üks suurimatest motivaatoritest. Samal ajal tuletame neile alati meelde, et saavutatud tulemusega võrdselt tähtis on teekond, kuidas selleni jõuti. Seetõttu oleme lisaks tulemusjuhtimisele sisse viinud hindamissüsteemi, kus vaadatakse, kas tulemuste saavutamisel järgiti ootuspäraseid ja sobivaid tegevusi," märkis Daukšienė.

Parimate tööandjate hulka aitasid organisatsiooni ka lapsevanematest töötajatele suunatud programm „Happy Parents" ning kaasamis- ja kuulamiskultuuri laialdane rakendamine töötajatelt juhtimisotsuste ning pakutavate soodustuste kohta tagasiside saamiseks ning rakendamiseks, näiteks läbi regulaarsete siseküsitluste.

"Meie töötajad, kes on lapsehoolduspuhkusel, on jätkuvalt meie ettevõtte oluline osa. Happy Parents programm on loodud toetamaks töötajatel pärast lapsega kodusolekut võimalikult sujuvalt taas tööellu sisse elada. See tähendab, et esimene kuu peale tööle naasmist saab töötaja täiskohatöötasu, kuid võimaluse töötada osalise töökoormuse ja -graafikuga., " lisas Daukšienė.