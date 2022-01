Cleveroni kõrvaläri eraldatakse teiseks ettevõtteks. Foto: Argo Ingver

Eesti tehnoloogiafirma Cleveron teatas täna, et ettevõte jaguneb kaheks, pakiäriks ja mobiilsusäriks. Põhjus on lihtne: ettevõtte kõrvalärist on saanud omaette ärisuund, mistõttu on tarmukam ettevõtte kasvuks eraldada see põhiärist.