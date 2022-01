Põhjamaades populaarsust koguv uudne börsinähtus jõuab peagi ka meile

Eesti 2021. aasta tehinguturgu iseloomustab erakordne aktiivsus. Enamikus sektorites on tegemist nn müüjate turuga. Seda on peale kõrge hinnataseme näha ka poolte sõlmitavate lepingute tingimustest.

„Müüjate vastutus on tehingutes üha rohkem piiratud, samuti üha piiratumad on müüjate antavad vastutuse tagatised. „Turupraktika”, millele tehinguadvokaatidele meeldib läbirääkimistel viidata, on seega olnud kiirel ümberkujunemisel,” selgitas Walless Eesti partner Rolan Jankelevitsh.

Mõningat turu ülekuumenemist ilmestab ka näide 2021. aasta viimasest kvartalist, kui ühe suurtehingu müüja viimasel hetkel ümber mõtles.