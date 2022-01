Märgiliste tehingute varju jäävad tegijad: kõrgliiga on Eestisse jõudnud

Eesti ühinemiste-omandamiste valdkonna suurnimed arutasid Ekspress Grupi omaniku ja kirjastaja Hans H. Luigega, millised olid Eestis 2021. aastal tähtsaimad tehingud ning mida võiks tuua tänavune aasta. On aeg, kui turul on palju raha, kuid paljus valitseb ka suur teadmatus. Kas või idanaabri kavatsuste kohta. Ometi eeldavad eksperdid, et tänavu tuleb Bolti kõrval veel mitu üle 100 miljoni eurost tehingut. Globaalsed suurnimed on Eesti avastanud.

Hans H. Luigega vestlesid Ellex Raidla tehingute valdkonna kaasjuht, partner Sven Papp, advokaadibüroo Cobalt partner ja ühinemiste-omandamiste valdkonna juht Peeter Kutman ning advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli.