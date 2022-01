Industriaaltööstus kohtub tehisintellektiga

Suurtes linnahoonetes liigub palju inimesi ja ettevõtte põhifookuses on luua parimat inimvookogemust. Kõrgustesse viivad liftid ja korruste vahel üles-alla sõitvad eskalaatorid mängivad linnaehituse planeerimisel tähtsat rolli. Taasiseseisvumisest alates on ettevõte rääkinud kaasa meie pealinna skyline’i kujundamises. „Eesti turg on meile väga tähtis. Saame uhkusega öelda, et oleme liftidega varustanud praktiliselt kõik kõrghooned Tallinnas,” ütleb Heli. KONE lugu Eestis algas juba kolm kümnendit tagasi – alustati 1991. aastal ning tänaseks hoitakse kohalikul turul kindlat positsiooni, teenindades tuhandeid lifte ja eskalaatoreid Eestis.

Ettevõtte ärimudel on aastate jooksul kõvasti muutunud. Suuri industriaalseadmeid tootev ettevõte keskendus varem peamiselt mehaaniliste seadmete tootmisele. Praeguseks on KONE äritegevus muutunud palju mitmekülgsemaks – industriaalmaailm digitaliseerub üha rohkem ning nutilahendused on juba jõudnud liftidesse-eskalaatoritesse. KONE 24/7 Connected Services võimaldab liftid ja eskalaatorid ühendada pilveteenustega ning seeläbi kasutada tehisintellekti abil tehtud analüütikat – tark hoolduste planeerimine ja ennetavate visiitide teostamine on viinud inimvoogude liigutamise uuele tasemele. 30 aastat tagasi oli pilt hoopis erinev. Näiteks toona helistati tehnikutele lauatelefonile, kui lift oli juba katki läinud ning alles seejärel sõideti ühistranspordiga riket kõrvaldama. Mõned asjad pole siiski muutunud. Müük, planeerimine, paigaldus, hooldus, klienditeenindus – kõik tehakse Eestis kohalikku tööjõudu kasutades. „Mul on hea meel näha, et meie töötajad on kiiresti muutuvas maailmas tekkinud väljakutsed vapralt ja edukalt vastu võtnud,” lisab Heli.