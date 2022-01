Ettevõtlus pole kohustus, vaid võimalus

Kui rääkida mündi teisest poolest, siis ettevõtja peab olema täielik optimist – kui tahad head asja teha, siis tuleb sellesse ise uskuda, tuleb iseendasse panustada. Muudmoodi pole Egerti sõnul asi lihtsalt võimalik. „Alustades kuulsin mitmelt poolt, et kohe tuleb masu ning ettevõtlusesse sisenemiseks on täiesti vale aeg. Tegelikult on alati mõni kriis, alati saab näha asju, mis on valesti. Õige ettevõtja saab aga korduvalt rehaga otsaette – kui lahendus ei tööta, proovitakse teismoodi.” Ellujäämine nõuab pidevat arengut ning tohutut aktiivsust. Ferresto Laser toodab täna metalldetaile pea kõikidesse eluvaldkondadesse. 2021 aasta käive tõusis 4,5 miljonini. Kui juhtubki tekkima tagasilöök või viga siis tegeleme sellega. „Tähtis on jääda ausaks ja vajadusel enda apsakaid tunnistada,” ütleb Egert, „sest reeglina saab neid parandada.” Kõige kritiseerimisest pole mitte kellelegi kasu. Nähes teiste tehtud vigu, küsib Egert alati endalt – mida teeksin mina samas olukorras teisiti? Ja kui endal paremat plaani pakkuda ei ole, siis teisi ka kritiseerima ei lähe.

Järgmine käik lükati sisse umbes viis aastat tagasi – tegelikult oli tol ajal ettevõttel üks keerulisemaid perioode. Vee peale jäädi tänu metsikule pingutusele, meenutab Egert. Pimedast perioodist jõuti läbi raskuste aga valguse kätte – tänaseks koosneb Ferresto Laser 28 inimesest, kes moodustavad õlitatud masinavärgina toimiva koosluse. Nende inimeste panusel on tohutu potentsiaal, mille tuules tähtede poole lennataksegi. „Mõistsin juba aastaid tagasi, et ettevõtte kõige targem osa pole mitte juhtkond, vaid spetsialistid.”

Ferresto teekond sai alguse juba 2006. aastal – kaks spetsialisti panid ämma garaažis pead kokku ja hakkasid lihtsalt tegema. Avapaugu kütuseks oli parasjagu rahulolematust ja suur soov midagi ära teha. „Ettevõtja definitsioon on tegelikult ju väga lihtne – isik, kes võtab midagi ette,” ütleb Egert, rõhutades entusiastliku suhtumise väärtust. Esimesed kümme aastat möödusid võideldes, õppides. Aga see oli äärmiselt vajalik! „Üks pluss üks ei saa ettevõtluses võrduda kahega. See peab olema vähemalt kolm!”

Eesti ärimaastik pole teab kui suur ning konkurendid on omavahel tuttavad. Kõik teavad kõiki, aga optimistid tõusevad pessimistide seas esile. „Mina näen kõiges ainult head, nii ka konkurentsis. See näitab ju võimalusi, kuidas sinu toode saaks olla veel parem.” Ka klientidega tasub nii-öelda avatud kaartidega mängida, sest koos on võimalik leida lahendusi ja edasi areneda. Tänaseks on Ferrestos Eesti parimad tööseadmed, olemas on oma hoone ning tööstruktuur on täpselt enda käe järgi paika pandud. Tänu sellele – ja loomulikult meeskonnale – valmistatakse keerukaid tooteid, millega mitmed teised hätta jäävad.

Noorus ei ole hukas

„Uuele generatsioonile ja lumehelbekestele tahaksin öelda – tublid olete!” kiidab Egert. Ma ei tea ühtegi saamatut noort, kelle silmis sära puudub. Vastupidi üldsuses levinud arusaamale usub Egert, et noortes on ettevõtluseks vajalikke isikuomadusi rohkemgi kui vanemas generatsioonis. Tulevikus ootab meid ees põnev ärimaastik, silmapiiril terendavad väljakutsed ja võimalused. Tema sõnul keskendutakse liiga palju negatiivsele, aga neile, kes valivad näha positiivsust, ei hakkagi silma hädapätakad. „Ma ei ta täpselt, mida noored lähitulevikus ära teevad, aga kindlasti on see midagi suurt! Varem oli palju kergem leida põhjendusi, miks üht või teist teha ei saa. Nüüd on vabandusi vähemaks jäänud, sest võimalusi on tohutult. Nii nagu ettevõtluski, on elu ju samuti võimalus, mitte kohustus. Kõik ei peagi ette võtma, kuid alati leidub inimesi, kes seda siiski teevad.”

Ferresto Laseri tulevikust rääkides ei tea Egert, mis täpselt näiteks kümne aasta pärast juhtuma hakkab. Väga paljud unistused on juba viimase viie aasta jooksul ületatud, kuid tulevik toob kindlasti uusi väljakutseid ja just see Ferresto inimesi koondabki. „Siin ei ole mind, siin oleme meie,” ütleb Egert. Neile, kes tunnevad, et tahavad – tuult tiibadesse!