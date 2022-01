Rahvusvahelise haardega ravimifirma

Kihisevad tabletid olid välja töötatud just mõttega, et tarbijal oleks mugavam ja ka meeldivam ravimeid ning toidulisandeid manustada. Omakorda suus lahustuvad ja närimistabletid imenduvad kiirelt läbi suu limakesta organismi, tõstes sellega toimeaine efektiivsust. Selline tehnoloogia eeldab tootmises eripäraseid tingimusi, milleks on madal temperatuur ja kuiv õhk.