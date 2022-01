OTSEBLOGI | Randade saatus jääb veel lahtiseks. Arutelu jätkub homme

Eelnõu piiraks ligipääsu rannale

“Mererand ning jõgede ja järvede kaldad vajavad kaitset mitmel põhjusel,” lausus Eestimaa Looduse Fondi keskkonnaekspert Aleksei Lotman. “Ühelt poolt on tegu väga tundlike maastikega, teiselt poolt on tegemist aladega, mis on tugeva inimsurve all. Seda teadvustati praegust regulatsiooni kirja pannes ning samadele järeldustele on jõutud ka mujal Läänemere äärsetes riikides. Kui menetluses olev regulatsioon seaduseks saaks, suureneks surve rannaaladele märgatavalt, kahjustada saaksid ka elupaigad, mille kaitset nõuab Euroopa Liidu loodusdirektiiv. Lisaks looduskaitsele on ehituskeeluvööndi kaotamine ka avaliku ligipääsu teema – me kõik oleme huvitatud, et pääseksime jätkuvalt veekogude äärde ujuma, kalastama, jalutama.”