ARVAMUS | Ehituse ja kinnisvaraarenduse 5 suunda, mis 2022. aastal kindlasti hoogu saavad

Kuna rangemad piirangud on jäänud minevikku ja inimesed kohandunud, siis paljuski on inimesed tavapärastel tööpostidel büroohoonetes tagasi ja töörutiinid taastunud. „Kriisi mõju sektoritele on olnud erinev ja paljud ettevõtted kasvavad jõudsalt ning tänu sellele pole huvi kaasaegsete ja energiatõhusate büroopindade vastu kuhugi kadunud," leidis Murer.

Tema sõnul näitab trend, et elukondliku kinnisvara pakkumise maht on nõudlusest väiksem ning suur hulk erakapitali otsib jätkuvalt inflatsiooni vastu kaitset, milleks üks enamlevinud võimalus on paigutada vaba raha kinnisvarasse. Ta lisab, et Tallinna korteriturul on viimased pool aastat kestnud müügisolevate korterite puudus, mis omakorda on jätkuvalt kergitanud ka keskmist korteri hinda ning see trend jätkub tõenäoliselt ka vähemalt 2022. aasta esimeses pooles.

„Möödunud aastatel muutusi läbielanud ehitus- ja kinnisvarasektor loodab, et alanud aasta on stabiilse kasvu aasta. Kasvanud ehituskulud ja tööjõupuudus on utsitanud ehitajaid ja arendajaid välja mõtlema üha uusi ja jätkusuutlikumaid lahendusi," ütles Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer, kes tõstab esile 2022. aasta peamised arengusuunad nii ehituses kui kinnisvaraarenduses.

Kuigi rahvusvahelised eksperdid toovad 2022. aasta ehitusvaldkonna trendidena välja ehituse automatiseerimise, robootika ja 3D printimise laiema kasutamise, siis leiab Kaamos, et isegi kui need lõpuks suuremasse rakendamisesse jõuavadki, läheb uute tehnoloogiate laialdasemaks kasutusele võtmiseks veidi rohkem aega.

„Ehkki ehituse suurem automatiseerumine ja robootikalahendused leevendaks ehitussektori tööjõupuudust, on küsimus paljuski nende arengute investeeringute maksumuses, eelkõige robootika puhul," selgitas Murer. Samas lisas, et tänased õppivad ehitusinsenerid puutuvad uute lahendustega järjest enam kokku ning trend automatiseerituse ja robootikalahenduste osas on pöördumatu.

Arenduses ja ehituses on planeerimine, projekteerimine ja menetlemine üsna digitaliseeritud, mis tähendab, et see protsess on täna juba praktiliselt paberivaba. Lisaks on väga palju digitaalset tehnoloogiat, mis ka füüsilist ehitust objektil lihtsamaks muudab. Heaks näiteks on Mureri sõnul digitaalsed mõõteseadmed, 3D laserskännerid, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) seadmed, eksoskeletid, ehitusrobotid, droonid, 3D printerid ja muud intelligentsed masinad, mis kindlasti kavatavad efektiivsust ja lõppkvaliteeti.

Järjest enam elemente tehakse valmis tehastes

Füüsiline töö ehitusobjektidel muutub lihtsamaks tänu moodulehitistele. See tähendab, et palju elemente tehakse tehases valmis ja objektil käib vaid paigaldus. Näiteks valmivad tehases kõik Kaamose Avala ärikvartali büroomajade fassaadielemendid - kohapeal töötlust ei toimu, ainult installatsioon.

Murer selgitab, et moodul- ja kokkupandavad ehitused võimaldavad paremat ja ühtlasemat ehituskvaliteeti ning lühendavad hoonete valmimisasaega. Moodulehitamises nähakse lahendust ka ehitusjäätmete vähendamiseks, kuna objektil jäätmeid ei teki vaid tootmisjäägid liiguvad tehasest kohe tagasi ringkäitlusse.

Ülekaalukaks saab rohelisem mõtlemine

Suurem tähelepanuteravik suunab jätkusuutlikkuse poole: „Selleks, et leida uusi võimalusi negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks, keskendutakse aina enam ehitusmaterjalide valikul ja projekteerimisel tervele hoone elukaarele," selgitas Murer.

Eelistatumad ehitusmaterjalid on taastuvad, nagu seda on puit. Murer selgitas, et puidul on väike süsiniku jalajälg ja suur süsiniku sidumise võime. Sellel on hea tugevuse ja kaalu suhe ning seda on lihtne käsitseda. „Plaanime puidu kasutust ehitusmaterjalina kasvatada ning kindlasti lisanduvad meie sisustuspakettide hulka niinimetatud täielikud rohepaketid, mis vastavad kõrgematele keskkonnanõuetele," avaldas Kaamos Kinnisvara juht lähituleviku plaane.

Murer on lisaks veendunud, et taastuvad päikeseenergia lahendused on elamu- ja bürooehitusse tulnud selleks, et jääda. Samas leiab, et küsimuseks saab viis, kuidas neid võimalikult esteetiliselt ja efektiivselt hoonetele integreerida.