Kohalike vastuseisu kiuste: Maxima valis välja Merivälja poe arhitektuuri

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul on Maxima astunud eelmise aasta lõpus toimunud arhitektuurikonkursiga Meriväljale kaupluse rajamisel suure sammu edasi. „Maxima on elanike soovidele vastu tulnud ja vähendanud hoone mahtu ning viinud läbi arhitektuurikonkursi. Minule on visuaal sümpaatne, kindlasti tuleb seda aga tutvustada ka Pirita elanikele," märkis ta.

„Mul on väga hea meel, et oleme jõudnud oma Merivälja tee äärde kavandatava kaupluse rajamisel arhitektuurilahenduse välja valimiseni. Võidutöö alusel saab sellest kindlasti kõige kaasaegsem Maxima kauplus Eestis. Usun, et leidsime lahenduse, millega ka enamik kohalikest elanikest rahul on," sõnas Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.