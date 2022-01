Kütte ja taastuvenergia tootjad: kaugkütte tarbijad vajavad samuti riigipoolset tuge

Kompensatsioonipaketist nähtub, et eelisseisu seatakse imporditud fossiilkütuste tarbijad, kes tegutsevad energiaturul individuaalselt. Kuigi turul tegutsevad mitmed teenusepakkujad, siis sõltumata kasutatud kütustest jäetakse täielikult energiakriisi meelevalda tarbijad, kes on koondunud ja kes kasutavad energiateenuste ühisostu läbi korteriühistute.

See on kaasa toonud tahtliku või tahtmatu turueelise, sest linnapiirkonnas kahe kõrvuti oleva kortermaja lõpptarbijateks olevad elanike kodukulud erinevad märgatavalt - eelise on saanud majad, kus elanikud pole pidanud vajalikuks ühistut moodustada ning lepingud on sõlmitud individuaalselt. Lisaks pöörame tähelepanu ebavõrdsele käsitlusele ülekulu kompenseerimisel: gaasi kasutamisel kompenseeritakse ülekulu hinnatasemel 65 eurot/MWh, samas kui kaugkütteteenuse tarbija ülekulusid hakatakse kompenseerima alles 78 eurot/MWh piirmäära saabumisel ning sedagi kompenseeritakse üksnes 80% ulatuses, kui tegemist on keskmise sissetulekuga leibkonnaga.