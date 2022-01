Väärtust lisav materjali maaletooja usub pikaajalistesse suhetesse

Plaat Detail on ühelt poolt tarnija, teiselt poolt ise klient, olles enda partneritele alati äärmiselt pühendunud. „Me ei keskendu üheööliblikatele, vaid usume pikaajalistesse suhetesse, et saaksime koos enda partneritega kasvada. Kvaliteedist rääkimisest ei saa üle ega ümber ning see on kindlasti üks meie suuri tugevusi, sama lugu tarneaegadega, mida püüame hoida võimalikult lühikesena. Meil on müügitiimid nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Soomes. Suhtleme arhitektidega ning tõstame nende kaudu teadlikkust materjalide osas. Arendame pidevalt oma tooteid ja tootmist,” sõnab Karmo Lomp ja lisab, et olenevalt toote keerukusest on Plaat Detaili masstootmistehases tarneajad 3–7 päeva ning eritootmise puhul 14–21 päeva. Seda sõltumata tellitavast kogemusest – kõlab ehk uskumatult, kuid minimaalne kogus mis tahes materjalidele ja komponentidele on üks. „Kõik vajalik on kogu aeg laos olemas ning liine suudetakse kiirelt ja operatiivselt ümber seadistada, et isegi ühte detaili on meile kasumlik toota. Olgu tegu ühe ühiku või terve veoautokoormaga.”