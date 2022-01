Uutmoodi lähenemisega Saku Läte juht: töö peab olema fun!

Saku Lätes on inimesed rõõmsad. Kõik 110 töötajat on hästi hoitud. „Töö peab olema fun,“ ütleb ta. Aleksei on juht, kellele ei meeldi koosolekud. „Saku Lätesse tööle asudes ütlesin kohe, et siin on liiga palju koosolekuid. Säästame aega ja ärme tee neid nii palju. Ma olen koguaeg oma töötajate jaoks vaba. Kui on küsimus, tule küsi ja leiame lahenduse.“ Aleksei on seda meelt, et protsessid ei pea olema keerulised vaid tulemuslikud. „Mis me nende formaalsustega saavutame? Mitte midagi. Rõõmsad inimesed teevad palju tulemuslikumat tööd,“ ütleb ta. Saku Lätes on töötajatel vähem stressi ning töökeskkond äärmiselt mõnus. Seda tõestab ka fakt, et keskmise tööstaaž on Saku Lätes tervelt 12 aastat. „Meil ei ole sellist asja, et inimesed kardaks oma mõtteid välja öelda. Meil ei ole hirmuvalitsust. Kui inimese peas on hirm, siis see blokeerib osa ajust ja takistab tööle pühendumist,“ ütleb Aleksei ning lisab, et tema töö on hästi tehtud, kui kõikide töötajate silmad säravad. Tundub, et see eesmärk on küll 100% täidetud!