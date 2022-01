IT-ettevõte Cybernetica on ka pärast 25 aastat kiire ja innovatiivne nagu start-up

Cybernetica loodud tehnoloogiad ei kasutata aga ainult Eestis, vaid 35 riigis kogu maailmas. Näiteks kasutatatakse Ukrainas nende andmevahetustehnoloogiat Unified eXchange Platform (UXP), mis on arendus Eesti jaoks loodud X-teest. Cybernetica tehnoloogia soodustas seal Eestiga sarnase digiühiskonna tekkimist andmete turvalise liikumise võimaldamisega infosüsteemide vahel, millega paranes kodanike ligipääs riigi teenustele.

„Cybernetica on ajalooliselt tegelenud riigi digitaliseerimine ja infoturbe tehnoloogiate väljatöötamisega ning aasta aastalt on see valdkond muutunud aina olulisemaks. Eesti on pisike riik, kus iga lahendust on vaja vaid ühes eksemplaris, näiteks e-hääletust. Seetõttu on meie jaoks oluline eksport. Pandeemia on meie turge väga palju muutnud - riigijuhtideni on jõudnud digitaliseerimise olulisus praeguses olukorras,” räägib ettevõtte tehnoloogiajuht Arne Ansper.

Viimase kahe aasta kohta võib öelda, et töö on läinud keerulisemaks, sest oluliste e-riigi kontseptsioonide selgitamine videokonverentsisüsteemide vahendusel muudab suhtluse raskemaks. „Olukord on kummaline – ühelt poolt on nõudlus ja huvi meie toodete vastu kasvanud, teisalt on ebastabiilsust palju ning see muudab planeerimise keeruliseks. Samas saame uhkusega tõdeda, et ka 25-aastane ettevõte suudab ettenägematutes olukordades start-upilikult kiiresti liikuda ning protsesse muuta. Ning seejuures kõiki riske hallates.”

Noori huvitab põnev töö teistlaadi IT-firmas