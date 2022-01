Börsipäev lõppes sügaval augus

Põhinimekrjas vedas langust ees Šiaulių bankas, langedes 7,47%. Talle järgnesid Coop Pank(7,14%) ja Hepsor(-6,67%). First North lisanimekirjas konkureerisid suurima languse osas Saunum Grupp(-11,83%) ja Hagen Bikes Holding(-11,64%).

Euroopa ettevõtteid koondav Stoxx 600 indeks on enne sulgemist kaotanud 3,38% ja põhjanaabrite OMX Helsinki indeks on kaotanud 4,26%. USA börsid avanesid samuti suure langusega. Dow Jones ja S&P 500 on kukkunud mõlemad vastavalt 1,96% ja 2,31%.