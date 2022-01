„Viie aasta pärast on see 50 miljonit Starshipi äri mahtu arvestades juba pisku," ütleb ettevõtte asutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla rõõmsalt. See oli maksimaalne summa, mida sellest potist saada oli võimalik. „Eks see näitab seda, et EIB usub meie missiooni ning näeb meis Euroopa jaoks strateegiliselt tähtsat ettevõtet," usub Heinla.